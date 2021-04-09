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هذه هي قائمة المكتب الفيدرالي للمُترشح عمارة شرف الدين

الرياضة
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هذه هي قائمة المكتب الفيدرالي للمُترشح عمارة شرف الدين صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف “صالح باي عبود” رئيس خلية الإعلام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة أعضاء المكتب الفيدرالي للمُترشح لرئاسة الفاف شرف الدين عمارة.

القائمة:

الرئيس:

شرف الدين عمارة

أعضاء المكتب الفيدرالي:

مولدي عيساوي

بهلول عمار

قاسمي رشيد

غوتي محمد

منصوري بشير

بن حمزة ياسين

مدان حكيم

أوكالي رشيد

طويل جيلالي

لغواطي نسيبة

القائمة الإحتياطية:

يماني سليمان

شاشوة فضيلة

دواس محمد

خرشي أحمد

مباركي بغداد


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=983099

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