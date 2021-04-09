هذه هي قائمة المكتب الفيدرالي للمُترشح عمارة شرف الدين
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كشف “صالح باي عبود” رئيس خلية الإعلام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة أعضاء المكتب الفيدرالي للمُترشح لرئاسة الفاف شرف الدين عمارة.
القائمة:
الرئيس:
شرف الدين عمارة
أعضاء المكتب الفيدرالي:
مولدي عيساوي
بهلول عمار
قاسمي رشيد
غوتي محمد
منصوري بشير
بن حمزة ياسين
مدان حكيم
أوكالي رشيد
طويل جيلالي
لغواطي نسيبة
القائمة الإحتياطية:
يماني سليمان
شاشوة فضيلة
دواس محمد
خرشي أحمد
مباركي بغداد
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=983099
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