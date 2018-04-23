كشف مدير علاقات العمل بوزارة العمل رابح مخازني،عن النقابات التي تنشط في إطار القانون،وكذا النقابات التي لم تستوف،فيها الشروط القانونية.

النقابات التي تنشط في إطار القانون والمقدر عددها بـ17:

1 الإتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA

2 النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP

3 النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية SNCCOPEN

4 النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين SNECHU

5 النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية SNPSP

6 النقابة الوطنية لممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية SNPSSP

7 النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين SNAPSY

8 النقابة الوطنية للشبه الطبي SPA

9 النقابة الوطنية لأساتذة الشبه الطبي SNPEPM

10 النقابة الوطنية للبياطرة موظفي الإدارة العمومية SNVFPA

11 النقابة الوطنية للقضاة SNM

12 المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين ONJSA

13 النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية SNPNCA

14 النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات SNTMA

15 نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين SPLA

16 النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة SNMCC

17 النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية SNPCA

أما النقابات التي لم تتوفر فيها الشروط القانونية والمقدّر عددها بـ13 هي:

1 النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية SAPAE

2 الإتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين UNPEE

3 النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين SATEF

4 النقابة الوطنية لعمال التربية SNTF

5 النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني SNAPEST

6 المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية CNAPESTE

7 النقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية SNMGSP

8 النقابة الوطنية للصحفيين SNJ

9 النقابة الوطنية للتقنيين في الإلكترونيك والكهروتقنية للأمن الجوي SNESA

10 المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف CNAIFSARW

11 النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني SNTFP

12 النقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب SNOAIC

13 المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES