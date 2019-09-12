هذه هي قيمة السعر الموحد لتأشيرات العمرة والحج

حددت المملكة العربية السعودية سعر موحد لتأشيرات العمرة والحج والزيارات.

ونقلا عن صحيفة عكاظ السعودية، فإن السعر الموحد لتأشيرات العمرة والحج والزيارة سيكون 300 ريال سعودي بما يعادل 80 دولارا.

وأكدت مصادر أن التأشيرات موحدة الرسوم تشمل الحج والعمرة أو السياحة أو أعمال أو زيارة أقارب وأصدقاء أو أخرى.

وأضافت الصحيفة، أن مدة الإقامة تختلف حسب التأشيرا ت وبالرسوم ذاته.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، قد أعلن قبل 3 أيام إلغاء رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودي 533 دولار خلال فترة 3 سنوات.