هذه هي محاور برنامج الرئيس المدير الجديد  لسوناطراك

كشف الرئيس المدير العام الجديد لسونطراك كمال الدين شيخي عن أحد محاور برنامجه على هامش حفل تنصيبه خلفا للمدير السابق رشيد حشيشي.

حيث أكد شيخي أن الجهود يجب أن تنصب على عمليات البحث والإستكشاف.

إلى جانب إعادة تقييم ومراجعة الإحتياطات المؤكدة لتعويض ما تم استهلاكه والرفع من حجز الإحتياطات.

من جهة أخرى أكد شيخي أن من أهم أهداف مجمع سونطراك اليوم هو توجيه الجهود نحو استغلال القدرات الإنتاجية الحالية.

لتلبية الطلبات والحاجيات المحلية والحفاظ على الأسواق التقليدية الدولية خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.

من جهة أخرى شدد شيخي على العمل المتواصل لخفض تكاليف الإنتاج والاستغلال التي تعرف ارتفاعا لا يتناسب مع المعايير الدولية.

من جهة أخرى أكد المدير الجديد على ضرورة تطوير الصناعات البتروكيماوية للحد من استيراد المشتقات الطاقوية.

وكذا انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة للمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة ودائمة.

ليختتم شيخي كلمته وبرنامجه بالتشديد على احترام اجال الإنجاز.