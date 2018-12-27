هذه هي محطات ميترو خط عين النعجة_براقي

أين يسمح بالربط مع محطة القطار عبر محطة جسر قسنطينة وكذا المحطة متعددة الخدمات لذات البلدية.

وأفادت مصالح ولاية الجزائر، أن دراسة هذا التمديد أسندت لكونسورزيوم الجزائري-الإسباني “سيدم-إيدوم”.

وأسند إنجاز الهندسة المدنية لهذا الإمتداد لشركة “كوسيدار الجزائرية”.

وتتمثل المحطات الستة لهذا الإمتداد في المحطة الاولى محطة بوضياف، بطول 146.5م و عمق 22.61 م.

المحطة الثانية محطة عين النعجة محطة/محطة على الجسر، بطول 150 م.

المحطة الثالثة محطة الحديقة الحضرية/ محطة على الجسر، بطول 115 م.

المحطة الرابعة محطة محمد بلعربي، بطول 127.2 م وعمق 20 م.

المحطة الخامسة محطة الحديقة، بطول 128.7 م وعمق 21.70 م.

المحطة السادسة محطة حي 2004، بطول 146.3 م وعمق 22.5 م.

كما أنه سيتم تجهيز كل المحطات بسلالم ميكانيكية ومصاعد مُخصصة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.