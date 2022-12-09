قناة النهار هذه هي مخاطر الإستعمال المفرط للمضادات الحيوية بدون وصفات طبية بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ديسمبر 2022 - 22:48 شارك غرِّد أرسل 39 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pOfnR اقرأ أيضا مفاجأة خاصة للقمان DZ في بلاطو the weekend show قناة النهار 24 نوفمبر 7 سنوات من الإدمان.. الشاب انيس ضحـ ـية مهلوسات قناة النهار 28 نوفمبر الشيخ النوي: الجزائر راهي في أمن كبير.. بفضل الله والرجال قناة النهار 08 ديسمبر للوقاية من الإختناقات والإنفجارات.. إجراءات بسيطة يجب اتباعها قناة النهار 03 ديسمبر "نسيمة جعفر باي وميستر إيكس يقصـ.ـفان يحيى طبيش على المباشر.. "عايش حياة مزيفة قناة النهار 24 نوفمبر النهار ترندينغ: التوأمين صفاء وشفاء يشفيان ويعودان لحياتهما الطبيعية بعد تكفل رئيس الجمهورية بهما قناة النهار 05 ديسمبر مجتمع: شفرة حلاقة تدخل أيوب كابوس "السيدا" قناة النهار 01 ديسمبر حسين آشيو: خبرة مدرب ولاعبي المنتخب الهولندي جعلتهم يتأهلون إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم قناة النهار 03 ديسمبر صريح جدا: هكذا يحمي الجزائريون أنفسهم من خـطر الإختنـاق بالغاز قناة النهار 05 ديسمبر فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس قناة النهار 08 ديسمبر