هذه هي مراحل جني الزيتون وتحويله إلى زيت

يعتبر منتوج زيت الزيتون من أهم المواد التي يستهلكها الجزائريين بصفة كبيرة، كما أنهم يستعملونها في التداوي من بعض الامراض.

وتشتهر ولاية تيزي وزو بإنتاج وفير لنوعية جيدة من زيت الزيتون، وتشهد زبائن من كل أرجاء الوطن لإقتنائها.

لكن الأمر المميز هو كيفية وطريقة الجني، وسط أجواء خاصة تعود سكان القرى والمداشر عليها.

حيث يبقى محصول الزيتون من أهم المحاصيل الموسمية للمزارعين، إذ يفضلون الزيت الذي تنتجه أراضيهم، ويتعبون على جنيه.

أما بنسبة لأصحاب المعاصر الحديثة لزيت الزيتون، فهي أفضل فترة لإزدهارعملهم.