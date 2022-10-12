هذه هي معايير الانتقاء في “برنامج تحسين المستوى في الخارج” للأساتذة والباحثين

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المنشور الوزاري. الذي يحدد كيفية انتقاء المستفيدين من “برنامج تحسين المستوى في الخارج” والذي احتوى على العديد من النقاط.

وأكدت الوزارة أنه تم وضع دفتر شروط ينظم الحركية في إطار برنامج تحسين المستوى. حيث يتم تخصيص نسبة 40 بالمائة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين في المؤسسات الاستشفائية الجامعية. والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه والطلبة غير المسجلين في الدكتوراه. ابتداء من التسجيل الثاني، إضافة الى الطلبة المقيمين في العلوم الطبية خلال فترة تكوينهم.

كما تم تخصيص نسبة 5 بالمائة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية. إضافة إلى تخصيص 30 بالمائة للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العاليـ بما فيها الإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي.

وتتكفل كل مؤسسة جامعية بتحديد احتياجاتها حسب ميزانية محددة بالأهداف. وعند مناقشة الميزانية من طرف الإدارة المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتم التأشير على المقبولين.

وتتراوح مدة تحسين المستوى في الخارج بين 15 الى 30 يوما تنظم لفائدة الأساتذة الباحثين. والأساتذة الباحثين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة دكتوراه ابتداء من التسجيل الثاني.

كما تخص الطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه ابتداء من التسجيل الثاني والطلبة المقيمين. في العلوم الطبية المسجلين في شهادة الدراسات الطبية المتخصصة ابتداء من التسجيل الثاني. إلى جانب المستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية. المرسمين والحائزين على شهادة جامعية على الأقل وينتقون ممن هم مصنفين في الصنف 10 أو أكثر.