هذه هي مواعيد إدراج طلب تمويل مشاريع الدكتوراه

الوطني
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هذه هي مواعيد إدراج طلب تمويل مشاريع الدكتوراه
بقلم نادية بن طاهر

كشفت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، عن مواعيد إدراج ملفات طلب تمويل مشاريع الدكتوراه.

وجاء في تعليمة للوكالة، موجهة إلى كافة مدراء مخابر البحث التابعة لها، إن مواعيد إدراج ملفات الطلب تكون على مرحلتين وهما:

المرحلة الأولى: آخر أجل هو 15 فيفري 2021: إيداع ملفات كاملة للوثائق لطلبة الدكتوراه المسجلين في السنوات الثانية والثالثة والرابعة.

المرحلة الثانية:  آخر أجل هو 15 أفريل 2021: حصريا لطلبة الدكتوراه المسجلين في السنة الأولى.

ويأتي ذلك، نظرا لتنظيم مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث من 13 فيفري إلى غاية 27 مارس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=952899

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