هذه هي مواعيد العطل للسنة الجامعية 2019-2020

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، رزنامة العطل الجامعية، للسنة الجامعية الحالية “2019-2020”.

وحسب بيان للوزارة، فإن عطلة الشتاء ستكون إبتداءً من 19 ديسمبر 2019 مساءً، إلى غاية يوم 4 جانفي 2020 مساء.

وستكون عطلة الربيع، إبتداء من 19 مارس 2020 مساء، إلى غاية يوم 4 أفريل 2020 مساء.

أما عطلة الصيف، فستكون إبتداء من 7 جويلية 2020 مساء، وإلى غاية يوم 2 سبتمبر 2020 مساء.

ولا تطبق هذه الإجراءات على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح بالجامعات، حسب ذات البيان.

وينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يضيف البيان.