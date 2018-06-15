هذه هي مواعيد القطار يومي العيد

سطرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجا ثريا لسير القطارات بغرض تنقل المواطنين يومي العيد.

وقال سمير قاموري مسؤول بمديرية نقل المسافرين بشركة ” SNTF”، أن القطارات متوفرة كل ساعتين على الأقل.

مفيدا بأنه تم تدعيم الخطوط الكبرى نحو شرق وغرب البلاد.

فالقطارات المتوجهة نحو الغرب فالرحلة الأولى تبدأ على الساعة منتصف النهار و30 دقيقة إنطلاقا من محطة آغا.

أما الرحلة الثانية فستكون على الساعة الثالثة والرحلة الثالثة فستكون على الساعة الخامسة وهي نفس المواقيت بالنسبة للقطارات القادمة من وهران.

أما الرحلات المتوجهة نحو شرق البلاد فالرحلة الأولى تكون إنطلاقا من محطة آغا نحو ولاية عنابة مرورا بقسنطينة على الثامنة و40 دقيقة.

أما بالنسبة لثاني أيام العيد المبارك فالإنطلاقة تكون على الساعة السادسة صباحا و10 دقائق بالنسبة للرحلة الأولى إنطلاقا من محطة آغا.

أما الرحلة الثانية على العاشرة ثم منتصف النهار وعلى الساعة الثالثة ثم الخامسة مساءا.

أما ولايات الشرق الجزائري، فالقطار المتوجه من العاصمة نحو قسنطينة يكون على الساعة السابعة و20 دقيقة.

ومن قسنطينة إلى العاصمة على الساعة السادسة و20 دقيقة.