هذه هي مواعيد قطارات الإستجمام نحو المدن الساحلية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إطلاق برنامج خاص بموسم الإصطياف من خلال تسخير قطارات تضمن رحلات.

حيث تربط هذه القطارات مدن داخلية و خصوصا من ولايات الجنوب بالمدن الشمالية على الشريط الساحلي للبلاد.

وحسب بيان للشركة فإن هذه القطارات الخاصة المسماة “قطارات الاستجمام في البحر” قد دخلت حيز الخدمة بالنسبة لموسم الاصطياف 2018.

اعتبارا من الفاتح جويلية الجاري وذلك بهدف تسهيل حركة تنقل مصطافي المناطق الداخلية نحو المدن الساحلية.

ويتعلق الأمر بالخط الرابط بين قسنطينة وعنابة الذي برمجت رحلاته يوميا على 6ساو50د من محطة قسنطينة.

للوصول إلى محطة عنابة على 09ساو27د في حين يكون الإنطلاق من عنابة على 18سا40د والوصول الى قسنطينة على 21ساو17د.

كما سخرت الشركة خط آخر دخل حيز الخدمة يوميا بين عنابة و مدينة شيحاني بولاية الطارف.

حيث حددت مواقيت الإنطلاق من محطة عنابة على التوالي في 05سا55 د و 18سا20د لتصل الساعة 06سا36د و 19سا01د إلى المحطة.

وبرمجت رحلات العودة من محطة شيحاني على الساعة 06سا 50 د بالنسبة للرحلة الأولى و19سا و 20 د بالنسبة للرحلة الثانية.

لتصل عنابة على التوالي 07سا 30 و 20سا 00 د.

وبالنسبة للخطوط العاملة طيلة أيام الاسبوع عدا الجمعة فيتعلق الامر بالخط الرابط بين سكيكدة وقسنطينة.

لينطلق من محطة قسنطينة على الساعة 06سا ليصل سكيكدة على الساعة 07 سا 35 د.

بينما تنطلق رحلة العودة من سكيكدة على الساعة 18سا 30د لتصل إلى قسنطينة على الساعة 20سا 11د.

من جهة أخرى تم إطلاق خط آخر أيام السبت والاثنين و الخميس بين قسنطينة وجيجل.

ويكون الانطلاق على الساعة 06سا و20د من محطة قسنطينة والوصول على الساعة 9 سا و14د الى محطة جيجل.

بينما حدد توقيت رحلة العودة من جيجل على الساعة 16سا35د والوصول إلى قسنطينة في 19سا و33د.

و أضاف البيان، أنه تم برمجة خط آخر أيام الثلاثاء والاربعاء بين “بسكرة – قسنطينة- سكيكدة”.

حيث يكون الإنطلاق من بسكرة على الساعة 03سا و30د ليصل إلى سكيكدة في 8سا و41 د.

بينما حدد توقيت العودة من سكيكدة في 17 سا و20 و الوصول إلى بسكرة في 22ساو21د.

وإضافة إلى ذلك هناك خط مبرمج لأيام السبت والأحد دخل حيز الخدمة يربط بين عين التوتة وسكيكدة.

حيث حدد الإنطلاق من مدينة عين التوتة في 05سا و02 د، و الوصول إلى سكيكدة في 8 سا و41د.

بينما حدد توقيت رحلة العودة من سكيكدة في 17سا و20د والوصول إلى عين التوتة في حدود 20سا و50د.

كما أطلقت الشركة خط يربط بين “تقرت – بسكرة وسكيكدة” أيام الخميس.

حيث يكون الإنطلاق من تقرت على الساعة 1سا والوصول إلى سكيكدة في 8سا و41د.

بينما حددت رحلة العودة من سكيكدة على الساعة 17سا و20د والوصول على الساعة منتصف الليل و48د.