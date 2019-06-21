هذه هي مواقع المستشفيات الجديدة بالعاصمة

تبعا لقرار الوزير الأول المتعلق برفع التجميد عن إنجاز 3 مستشفيات بولاية الجزائر، سيتم غدا السبت عقد لجنة لتحديد المواقع.

حيث أرسلت ولاية الجزائر برقية إلى كل من الولاة المنتدبون بكل من المقاطعات الإدارية لبراقي، الشراقة والرويبة.

وجاء فيها” أن لجنة إختيار الأرضية لولاية الجزائر ستقوم بخرجة ميدانية غدا السبت لمعاينة الأرضيات التي ستقام عليها مشاريع مستشفيات بسعة 120 سرير على مستوى بلديات براقي، الرغاية، وعين البنيان”.

حيث وبطلب من الوالي المنتدب للرويبة وافق والي ولاية الجزائر على توطين مستشفى بسعة 120 سرير ببلدية رغاية.

وقد تم إقتراح وعاء عقاري بمنطقة الكروش لتجسيد هذا المشروع الهام حسبما جاء في الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية بالرويبة.

كما ستباشر المصالح المختصة للولاية، رفقة الوالي المنتدب مطلع الأسبوع القادم في التوطين الرسمي للمشروع.

حيث أصرت ولاية الجزائر أن تبدأ الأشغال فور إختيار الأرضيات بصفة نهائية.