هذه هي مواقع سكنات “LPP” التي ستسلم الأيام المقبلة

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أنه سيتم تنظيم عملية لتسليم مفاتيح السكنات الترقوية العمومية في الأيام القليلة القادمة.

ودعت المؤسسة في بيان لها، كافة المستفيدين من السكنات الواقعة بالأحياء السكنية المعنية التقرب من مصالحها التجارية على مستوى المديريات الجهوية ومديريات المشاريع قصد استكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية.

وأضافت المؤسسة أن الأحياء المعنية هي حي 114 مسكن ترقوي عمومي( علي عمران 6 ) على مستوى مديرية المشاريع بالرويبة.

_ حي 36/ 476 مسكن ترقوي عمومي ” ماكوتا” عين البنيان على مستوى مديرية المشاريع بأولاد فايت، وكذا المديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة الجزائر العاصمة.

_ حي 60/ 260 مسكن ترقوي عمومي ببلاطو السويدانية على مستوى مديرية المشاريع بأولاد فايت أو المديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة الجزائر العاصمة.

_ حي 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء على مستوى مديرية المشاريع ولاية البليدة .

_ حي 82 مسكن ترقوي عمومي ببلدية القصر على مستوى مديرية المشاريع ولاية بجاية .

_ حي 150/ 300 مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم على مستوى المديرية الجهوية غرب بولاية وهران.

_ حي 218 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيارت على مستوى مديرية المشاريع بولاية تيارت .

_ حي 16 مسكن ترقوي عمومي بولاية البيض على مستوى مديرية المشاريع بولاية تيارت.

_ حي 40 / 200 مسكن ترقوي عمومي بولاية الوادي على مستوى المديرية الجهوية جنوب .

_ حي 28 / 369 مسكن ترقوي عمومي بولاية الأغواط على مستوى المديرية الجهوية جنوب.