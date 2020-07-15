هذه هي مواقع سكنات “LPP” التي ستسلم قريبا

أفادت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أن هناك عملية لتسليم مفاتيح سكنات الترقوي العمومي دون تحديد التاريخ بالضبط.

ودعت المؤسسة في بيان لها كافة المكتتبين الموجهين إلى المواقع السكنية المبينة أدناه، التقرب من مصالحنا التجارية قصد تسوية وضعيتهم المالية بتسديد الشطر الأخير من سعر المسكن.

وأضاف البيان أن المواقع المعنية هي موقع 114 مسكن ترقوي عمومي( علي عمران 6 ) على مستوى مديرية المشاريع بالرويبة الجزائر العاصمة.

_ موقع 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء ولاية البليدة على مستوى مديرية المشاريع بالبليدة.

_ موقع 260 مسكن ترقوي عمومي ببلاطو السويدانية، على مستوى مديرية المشاريع بأولاد فايت الجزائر العاصمة.

_ موقع 218 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيارت، على مستوى مديرية المشاريع ولاية تيارت .

_ موقع 82 مسكن ترقوي عمومي بالقصر ولاية بجاية على مستوى مديرية المشاريع ولاية بجاية.

_ موقع 36 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيسمسيلت، مديرية المشاريع ولاية تيارت.

_ 300 مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم الموجهين إلى عمارات: من 1 إلى 9. على مستوى مديرية المشاريع ولاية مستغانم.

_ موقع الشعيبة 1 و الشعيبة 2 ولاية عنابة على مستوى مديرية المشاريع ولاية عنابة.