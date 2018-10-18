هذه هي مواقع مراكز الدفع  على الطريق السيّار

تمتد من “عين العسل” في الحدود التونسية إلى مغنية على الحدود مع المغرب

قررت وزارة الأشغال العمومية والنقل إنشاء 55 محطة دفع لمستحقات استغلال الطريق السَّيار “شرق/غرب”، تمتد من عين العسل بولاية الطارف باعتبارها المنطقة الحدودية مع تونس الجارة إلى مغنية بتلمسان في الحدود مع دولة المغرب.

وبالاستناد إلى خريطة توزيع نقاط الدفع التي تشمل ثمانية عشر ولاية، فإن أغلب مراكز الدفع قد انتهت بها الأشغال وعددها سبعة وثلاثين محطة، فيما لاتزال الأشغال متواصلة بالبقية.

حيث قررت الوكالة الوطنية للطرقات السيارة تزويد العديد من مراكز أو محطات الدفع بمراكز للصيانة ومراكز لطوارئ.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فقد تقرر استحداث ما يسمى بالمنطقة الخضراء المعفية من الدفع، والتي تمتد من منطقة خميس الخشنة بولاية بومرداس من الجهة الشرقية إلى منطقة موزاية بولاية البليدة بالجهة الغربية، حيث يمكن لأصحاب المركبات استغلالها بالمجان.

ومن المرتقب اعتماد طريقة سحب تذكرة الاستغلال مباشرة عند دخول صاحب المركبة الطريق السَّيار، قبل أن يدفع مستحقات ذلك عند الخروج بعد حساب عدد الكيلومترات التي تم قطعها.

هذه هي مواقع محطات دفع مستحقات استغلال الطريق السَّيار:

*ولاية الطارف:

– محطة دفع حاجز عين العسل قيد الإنجاز والمتواجدة بمحاذاة محطة الخدمات بالقرب من الحدود الجزائرية التونسية.

– محطة دفع المحول عين العسل انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول في الطارف مزودة بمركز الصيانة.

– محطة دفع محول الدفع مدخل الطريق الوطني رقم 44 قيد الإنجاز.

– محطة دفع محول الذرعان مزودة بمركز صيانة انتهت به الأشغال.

*ولاية عنابة:

– محطة دفع عين الباردة انتهت بها الأشغال عند المدخل المؤدي إلى المنطقة.

*ولاية سكيكدة:

– محطة دفع محول عين شرشار مزودة بمركز الصيانة انتهت به الأشغال.

– محطة دفع محول الدفع برأس الما انتهت به الأشغال.

– محطة دفع محول الحروش مزودة بمركز الصيانة قيد الإنجاز.

*ولاية قسنطينة:

– محطة دفع في حاجز قسنطينة شرق بمحاذاة المحول المسمى ديدوش مراد قيد الإنجاز.

– محطة دفع محول ديدوش مراد قيد الإنجاز.

– محطة دفع في حاجز قسنطينة شرق.

– محطة دفع محول الطريق الولائي 133 انتهت بها الأشغال.

-محطة دفع في حاجز عين السمارة عند مدخل ولاية ميلة مزودة بمركز صيانة انتهت بها الأشغال.

*ولاية ميلة:

– محطة دفع محول واد العثمانية انتهت به الأشغال.

– محطة دفع محول شلغوم العيد/ تاجنانت مزودة بمركز صيانة.

*ولاية سطيف:

– محطة دفع محول العلمة انتهت به الأشغال.

– محطة دفع محول نافورة الرومان انتهت به الأشغال.

– محطة دفع محول عين الصفيحة انتهت به الأشغال.

– محطة عين أمات انتهت به الأشغال.

*ولاية برج بوعرريج:

– محطة دفع عين تاغروت انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول برج بوعريريج شرق انتهت بها الأشغال مزودة بمركز صيانة.

– محطة دفع العشير قيد الإنجاز.

– محطة دفع حمام البيبان انتهت بها الأشغال.

*ولاية البويرة:

– محطة محول الحنيف انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول العجيبة انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول البويرة شرق قيد الإنجاز.

– محطة دفع محول البويرة غرب قيد الإنجاز.

– محطة دفع محول الجباحية قيد الإنجاز.

– محطة دفع محول الأخضرية غرب انتهت بها الأشغال،

*ولاية بومرداس:

-محطة دفع حاجز خميس الخشنة.

*ولاية البليدة:

– محطة دفع محول موزاية عند مدخل الطوارئ.

– محطة دفع محول العفرون قيد الإنجاز.

*ولاية عين الدفلى:

– محطة دفع محول بومدفع قيد الإنجاز.

– محطة دفع محول خميس مليانة انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول بوراشد مزودة بمركز صيانة انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول العطاف انتهت بها الأشغال.

*ولاية الشلف:

– محطة دفع محول واد الفضة قيد الإنجاز.

– محطة دفع محول الشلف شرق انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول الشلف غرب انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول بوقادير انتهت بها الأشغال.

*ولاية غليزان:

-محطة دفع محول واد رهيو انتهت بها الأشغال.

-محطة دفع محول دوار جرارة انتهت بها الأشغال.

-محطة دفع محول الطريق الولائي 13 انتهت بها الأشغال.

-محطة دفع محول يلل انتهت بها الأشغال.

*ولاية معسكر:

– محطة دفع محول المحمدية انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول سيغ انتهت بها الأشغال.

– محطة حاجز محولات الطريق المؤدي إلى وهران.

*ولاية سيد بلعباس:

– محطة دفع محول عين البرد انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول سيدي بلعباس انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع سيدي علي بوسيدي انتهت بها الأشغال.

*ولاية تلمسان:

– محطة دفع محول الطريق الوطني رقم 2 مزودة بمحطة خدمات الزيانيين قيد الإنجاز.

– محطة محول تلمسان شمال انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول حمام بوغرارة انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع محول الطريق الوطني رقم 7 أ انتهت بها الأشغال.

– محطة دفع حاجز مغنية عند الحدود مع المغرب.