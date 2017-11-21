هذه هي مواقع مساكن 66 ألف مكتتب في «عدل 2»

النهار تنفرد بنشر قائمة الخيارات المتاحة في كافة الولايات المعنية

القائمة تضم أغلب الولايات الكبرى و5 ولايات في الجنوب

كشف مصدر عليم من وزارة السكن بشكل حصري لـ النهار، عن الولايات المعنية باستفادتها من فتح موقع «عدل» لاختيار مكتتبيها للمساكن التي سيتم عن توزيعها في وقت لاحق بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بتسديد المبالغ المتبقية على دفعات.

وقال المصدر الذي أورد الخبر لـ النهار إن موقع «عدل» سيكون جاهزا خلال شهر ديسمبر المقبل من دون تحديد اليوم الذي سيتم فتحه من أجل استقبال أزيد من 66 ألف مكتتب لاختيار مواقع مساكنهم، على أن يتم استدعاؤهم من قبل الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه.

وعن أهم الولايات التي سيتم فتح الموقع أمام مكتتبيها، خلال الأيام القليلة المقبلة، قال إنها ستعني 34 ولاية، وهي الولايات التي تقدمت فيها الأشغال نسبيا.

وتخص هذه الولايات والمواقع كل من الجزائر شرق ووهران وقسنطينة وباتنة وسيدي بلعباس وعنابة وتيارت ومستغانم والأغواط والجلفة والمدية وسطيف وسكيكدة والبليدة والبيض والنعامة وبومرداس وتيبازة والشلف وميلة وجيجل وبجاية وبويرة و5 ولايات في الجنوب.

وتم التركيز من قبل الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل»، على فتح الموقع خلال المرحلة المقبلة بعد قرب الانتهاء من عملية معالجة ملفات 40 ألف مكتتب الذين تمكنوا من اختيار مساكنهم في إطار صيغة «عدل 2»، وهذا من أجل إعطاء فرصة أكبر للموظفين في الوكالة من أجل تسوية وضعيات كل المكتتبين في صيغة «عدل 2» بصفة عادلة قبل إطلاق الموقع لدفعة ثالثة.