هذه هي مواقيت القطار الليلي بين العاصمة وتبسة
بقلم النهار أونلاين
أعلنت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، عن مواقيت القطار الليلي “الجزائر - تبسة – الجزائر”.
وحسب بيان للشركة، فإن القطار الليلي الجزائر – تبسة – الجزائر، مجهز بعربات تضم غرفا وأسرة، وعربات بمقاعد.
ويسير القطار وفق البرنامج التالي:
الانطلاق من محطة آغا بالعاصمة نحو تبسة على الساعة 40: 19، أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.
كما يكون الانطلاق من تبسة نحو محطة آغا بالعاصمة على الساعة 30: 17، وذلك أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.
