هذه هي مواقيت رحلات القطار الدولي الجزائر-تونس في شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي الجزائر - تونس خلال شهر رمضان المبارك

ويكون الانطلاق من محطة القطار عنابة. أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا، الوصول إلى تونس العاصمة. على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27) مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء. جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس، حسب البرنامج التالي :

-محطة عنابة 9:00 سوق اهراس 11:10 غار الدماء 13:21 جندوبة 15:17 باجة 16:15 تونس 18:27

كما سيكون الانطلاق من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25) و الوصول إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20) حسب البرنامج التالي:

-محطة تونس 08:25 باجة 10:38 جندوبة 11:35 غار الدماء 12:03 سوق اهراس 15:17 عنابة 18:20

وتتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

كما يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي. عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة، والعلمة وسطيف.

أسعار تنافسية في المتناول

– سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

-سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485. د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج .

-مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات. و تخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.