هذه هي مواقيت سير قطار الجزائر–باتنة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت سير القطار الذي يربط بين الجزائر العاصمة وولاية باتنة.

وحسب بيان للشركة، تم برمجة رحلات يومية على خط “الجزائر - باتنة – الجزائر”، مع التوقف في محطات عين توتة، وبريكة، وبرهوم، والمسيلة، وبرج بوعريريج، والبويرة، وبومرداس.

حيث يكون الانطلاق من محطة آغا “الجزائر”، نحو باتنة، على الساعة الواحدة والربع زوالا.

بينما يكون الانطلاق من باتنة نحو محطة آغا “الجزائر”، على الساعة العاشرة ليلا وخمسين دقيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور