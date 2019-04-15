هذه هي مُراسلة “الفيفا” للفاف بخصوص عقوبة “بلايلي”!

تحصلت “النهار” على مُراسلة “الفيفا” اتجاه “الفاف”، بخصوص عقوبة، “يوسف بلايلي”، والحديث عن قيام شباب قسنطينة بالإحتراز عليه، لدى “الكاف”.

وتُشير المُراسلة بأن عقوبة صانع ألعاب الترجي الرياضي التونسي، تبدأ من 20 سبتمبر 2015 وتستمر لسنتين أي إلى غاية 2017.

وتُوضح هذه النقطة، بأن ملف إبن الباهية وهران نظيف، وهو مؤهل للعب في جميع المُنافسات دون أدنى إشكال.

وكثر القيل والقال في الآونة الأخيرة، بخصوص وجود إمكانية تأهل “السياسي” للمربع الذهبي من رابطة الأبطال الإفريقية فوق البساط الأخضر.

يُذكر بأن نجم “المكشخة”، ومنذ نهاية عقوبته بسبب تعاطي “الكوكاكين”، شارك مع المنتخب الوطني في تصفيات الكان ومع فريقه “الموندياليتو”.

وتؤكد كل هذه المُعطيات بأنه غير مُهدد بأي عقوبة جديدة من “الفيفا”، عكس المُتداول في الفترة الماضية.