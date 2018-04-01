هذه هي نتائج اجتماع وزارة الصحة بممثلي تنسيقية الأطباء المقيمين 

إجتمعت مساء اليوم الاحد وزارة الصحة واصلاح المستشفيات بممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، لإيجاد حلول للمطالب هذا الأخير.

وتوصل الإجتماع إلى تقليص مدة الخدمة المدنية لكل التخصصات، كما سيتم تخفيفها لسنة أخرى لكل من أدى الخدمة الوطنية.

كما سجل توافق بين الطرفين حول إحتساب مدة الخدمة الوطنية وإقتطاعها من الخدمة المدنية.

كما وافقت وزارة الصحة على تنظيم مسابقات الدراسات الطبية المتخصصة حسب رزنامة جديدة .

كما تم الاتفاق على منح علاوات تتراوح بين 20 إلى60 ألف دينار جزائري، حسب المناطق.

وخلص الاجتماع أنّ كل التخصصات معنية بجملة القرارات المتخذة.