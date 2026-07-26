هذه هي نتائج تحاليل مراقبة جودة المياه بالعاصمة وتيبازة

نشرت “سيال”، اليوم الأحد، نتائج تحاليل مراقبة جودة المياه للثلاثي الثاني من سنة 2026، بالجزائر العاصمة وتيبازة.

وحسب بيان لـ “سيال”، بينت هذه النتائج نوعية وجودة المياه الموزعة التي تستجيب لكافة المعايير الوطنية والدولية للجودة.

وتقوم “سيال”، عن طريق مخبرها المركزي المعتمد وفق معيار إيزو ISO17025 من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، بإجراء سنويا أكثر من 120 ألف تحليل على عينات مأخوذة من مختلف نقاط شبكة الإنتاج والتوزيع للتأكد من جودة ونوعية المياه.

وأكدت “سيال” التزامها الدائم بتوفير مياه ذات جودة ونوعية عالية تلبي احتياجات زبائنها اليومية.