هذه هي نسبة امتلاء السدود في الجزائر

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عبد اللطيف عزيرة، اليوم، أن نسبة امتلاء السدود في الجزائر ناهزت 60 بالمائة. وذلك بفضل تسجيل تساقط كميات معتبرة من الأمطار خلال هذه السنة.

وأوضح عبد اللطيف عزيرة، على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن النسبة “المعتبرة” لكميات الأمطار المسجلة عبر التراب الوطني سمحت برفع منسوب المياه المخزنة في السدود إلى 4.6 مليار متر مكعب، أي بنسبة امتلاء 59.55 بالمائة.

وأضاف أنه مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، فإن هذه النسبة ارتفعت بحوالي 20 نقطة مئوية.

في حين كشف عزيرة، أن هناك 20 سدا بلغت نسبة امتلائها حاليا 100 بالمائة. من بينها سد بني هارون (ولاية ميلة)، وسد تيشي حاف (ولاية بجاية)، وسد بوحنيفية (ولاية معسكر).

مشيرا إلى أن فائض المياه يشكل فرصة لفتح صمامات التصريف السفلية لتفريغ الرواسب الطينية.

وتطرق عزيرة، إلى عمليات تنظيف السدود من الطمي والأوحال. مؤكدا أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ستقوم قريبا بإطلاق حملتها الرابعة لتنظيف السدود. بهدف إزالة 10 مليون متر مكعب من الأوحال.

كما ستقوم بأبحاث بالتعاون مع الجامعات، بغرض استعمال ذلك الطمي في صناعة مواد البناء واستخدامها في الفلاحة.