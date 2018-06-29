هذه هي نصائح الحماية المدنية لتفادي ضربات الشمس بڤالمة

تسببت موجة الحر الأخيرة وضربات الشمس، في تسجيل العديد من حالات الإغماءات وارتفاع للضغط الدموي بالعديد من ولايات الوطن.

وقال الملازم الأول، مالك منايعية، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية، بولاية قالمة، أنّ عناصر الحماية بالولاية ستوجّه جملة من النصائح لمواطني الولاية لتفادي لضربات الشمس.

خاصة وأن درجات الحرارة تعرف ارتفاعا محسوسا وقد تتعدى 43 درجة.

وتتمثل النصائح في :

تجنب التعرض لأشعة الشمس، خاصة عند الذروة وهي من من منتصف النهار إلى حدود الساعة الثانية زوالا.

تجنب الخروج في هذه الفترات إلا في الضرورة القصوى.

استعمال مضلات واقية للشمس، ومناشف مبللة، والإكثار من شرب الماء لتجنب جفاف الجسم.

تفادي البرك غير المحروسة لكونها تسبب في أمراض خطيرة وهو ما سجلته عناصر الحماية في السنوات الماضية.

وأضاف المتحدث، أن الحماية المدنية لولاية قالمة، سخّرت إمكانيات مادية وبشرية هائلة تحسبا لأي طارئ، خاصة فيما تعلق بحرائق الغابات.