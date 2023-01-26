هذه هي نقاط نقل الأنصار لملعب نيلسون مانديلا خلال مواجهة كوت ديفوار !

كشفت مصالح ولاية الجزائر العاصمة اليوم الخميس عن نقاط نقل المناصرين من العاصمة وضواحيها إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وذلك لحضور مواجهة المُنتخب الوطني المحلي أمام كوت ديفوار أمسية الجمعة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وأظهر بيان ولاية الجزائر أن عملية نقل المناصرين ستنطلق بداية من الساعة الـ12:00.

على أن يتم ارجاع الأنصار لمكان الانطلاق عقب اللقاء المُبرمج بداية من الساعة الـ17:00.

نقاط نقل الأنصار: