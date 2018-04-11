هذه هي هوية قائد الطائرة العسكرية التي سقطت ببوفاريك

كشف الطيار المتقاعد يوسف بن غازي، أنّ إسم قائد الطائرة هو الشهيد دوسان إسماعيل، من مواليد سنة 1972 بالمسيلة .

قائد الطائرة متزوج وهو أب لثلاث بنات .

وأضاف الطيار المتقاعد خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”، أن قائد الطائرة عرف بحبه لعمله ووطنه .

وأوضح يوسف بن غازي، أنه كان على متن الطائرة أكثر من 200 عنصر من أفراد الجيش الوطني الشعبي.