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هذه هي هوية قائد الطائرة العسكرية التي سقطت ببوفاريك

أخبار الجزائر
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هذه هي هوية قائد الطائرة العسكرية التي سقطت ببوفاريك
بقلم أمينة ج

كشف الطيار المتقاعد يوسف بن غازي، أنّ إسم قائد الطائرة هو الشهيد دوسان إسماعيل، من مواليد سنة 1972  بالمسيلة .

قائد الطائرة  متزوج وهو أب لثلاث بنات .

وأضاف الطيار المتقاعد خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”، أن قائد الطائرة عرف بحبه لعمله ووطنه .
وأوضح يوسف بن غازي، أنه  كان على متن الطائرة أكثر من 200 عنصر من أفراد الجيش الوطني الشعبي.

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التعليقات (1)

  • سلطاني محمد بن موسى

    اتقدم بالتعازي الحارة لأسر وعائلات ظحايا طائرة جيشنا الوطني الشعبي ولكافة الشعب الجزائري الله يرحم الشهداء والمجد والخلود
    عاش جيشنا الوطني الشعبي بكل اسلاكه
    اخوكم محمد سلطاني ابن موسى

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