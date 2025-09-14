هذه هي التشكيلة الجديدة للحكومة

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، حكومة جديدة حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.

- أحمد عطاف ​ وزير دولة، وزيراً للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

– السعيد شنقريحة وزيرا منتدباً لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

– محمد عرقاب​ وزير دولة، وزيراً للمحروقات والمناجم.

– ابراهيم مراد ​ وزير دولة، مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية.

– سعيد سعيود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.

– لطفي بوجمعة ​ وزيرا للعدل، حافظا للأختام.

– عبد الكريم بو الزرد ​ وزيرا للمالية.

– كمال بداري​ ​ وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

– محمد صغير سعداوي ​ وزيرا للتربية الوطنية.

– محمد الصديق آيت مسعودان وزيرا للصحة.

-عبد المالك تاشريفت​ وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق.

– يحي بشير​ وزيرا للصناعة.

– وسيم قويدري​ وزيرا للصناعة الصيدلانية.

– ياسين المهدي وليد​ وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

– مراد عجال وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة.

– كمال رزيق وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات.

– أمال عبد اللطيف ​ وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،

– محمد طارق بلعريبي ​ وزيرا للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،

– يوسف بلمهدي ​ وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،

– مليكة بن دودة ​ وزيرة للثقافة والفنون،

– مصطفى حيداوي​ وزيرا للشباب، مكلفاً بالمجلس الأعلى للشباب،

– سيد علي زروقي ​ وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

– نور الدين واضح ​ وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

– زهير بوعمامة​ وزيرا للاتصال.

– نسيمة أرحاب ​ وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين.

– عبد القادر جلاوي ​ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

– طه دربال ​ وزيرا للري.

-عبد الحق سايحي ​ وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

– حورية مداحي ​ وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية.

– صورية مولوجي ​ وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

– كوثر كريكو ​ وزيرة للبيئة وجودة الحياة.

– وليد صادي ​ وزيرا للرياضة.

– نجيبة جيلالي ​ وزيرة للعلاقات مع البرلمان.

– محمد عبد النور رابحي وزيراً، والياً لولاية الجزائر.

– سفيان شايب​ كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.

– بختة سلمة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية.

– كريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم، مكلفة بالمناجم.

-الأمين العام للحكومة يحي بوخاري.