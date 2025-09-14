إعــــلانات
هذه هي التشكيلة الجديدة للحكومة

بقلم نوال زايد
هذه هي التشكيلة الجديدة للحكومة
عين  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  اليوم الأحد، حكومة جديدة حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.

- أحمد عطاف ​ وزير دولة، وزيراً للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
– السعيد شنقريحة وزيرا منتدباً لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
– محمد عرقاب​ وزير دولة، وزيراً للمحروقات والمناجم.
– ابراهيم مراد ​ وزير دولة، مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية.
– سعيد سعيود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.
– لطفي بوجمعة ​ وزيرا للعدل، حافظا للأختام.
– عبد الكريم بو الزرد ​ وزيرا للمالية.
– كمال بداري​ ​ وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
– محمد صغير سعداوي ​ وزيرا للتربية الوطنية.
– محمد الصديق آيت مسعودان وزيرا للصحة.
-عبد المالك تاشريفت​ وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق.
– يحي بشير​ وزيرا للصناعة.
– وسيم قويدري​ وزيرا للصناعة الصيدلانية.
– ياسين المهدي وليد​ وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
– مراد عجال وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة.
– كمال رزيق وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
– أمال عبد اللطيف ​ وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– محمد طارق بلعريبي ​ وزيرا للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– يوسف بلمهدي ​ وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
– مليكة بن دودة ​ وزيرة للثقافة والفنون،
– مصطفى حيداوي​ وزيرا للشباب، مكلفاً بالمجلس الأعلى للشباب،
– سيد علي زروقي ​ وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– نور الدين واضح ​ وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– زهير بوعمامة​ وزيرا للاتصال.
– نسيمة أرحاب ​ وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين.
– عبد القادر جلاوي ​ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
– طه دربال ​ وزيرا للري.
-عبد الحق سايحي ​ وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
– حورية مداحي ​ وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية.
– صورية مولوجي ​ وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
– كوثر كريكو ​ وزيرة للبيئة وجودة الحياة.
– وليد صادي ​ وزيرا للرياضة.
– نجيبة جيلالي ​ وزيرة للعلاقات مع البرلمان.
– محمد عبد النور رابحي وزيراً، والياً لولاية الجزائر.
– سفيان شايب​ كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
– بختة سلمة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية.
– كريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم، مكلفة بالمناجم.
-الأمين العام للحكومة يحي بوخاري.

