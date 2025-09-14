هذه هي التشكيلة الجديدة للحكومة
عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، حكومة جديدة حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.
- أحمد عطاف وزير دولة، وزيراً للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
– السعيد شنقريحة وزيرا منتدباً لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
– محمد عرقاب وزير دولة، وزيراً للمحروقات والمناجم.
– ابراهيم مراد وزير دولة، مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية.
– سعيد سعيود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.
– لطفي بوجمعة وزيرا للعدل، حافظا للأختام.
– عبد الكريم بو الزرد وزيرا للمالية.
– كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
– محمد صغير سعداوي وزيرا للتربية الوطنية.
– محمد الصديق آيت مسعودان وزيرا للصحة.
-عبد المالك تاشريفت وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق.
– يحي بشير وزيرا للصناعة.
– وسيم قويدري وزيرا للصناعة الصيدلانية.
– ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
– مراد عجال وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة.
– كمال رزيق وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
– أمال عبد اللطيف وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
– مليكة بن دودة وزيرة للثقافة والفنون،
– مصطفى حيداوي وزيرا للشباب، مكلفاً بالمجلس الأعلى للشباب،
– سيد علي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– نور الدين واضح وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– زهير بوعمامة وزيرا للاتصال.
– نسيمة أرحاب وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين.
– عبد القادر جلاوي وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
– طه دربال وزيرا للري.
-عبد الحق سايحي وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
– حورية مداحي وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية.
– صورية مولوجي وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
– كوثر كريكو وزيرة للبيئة وجودة الحياة.
– وليد صادي وزيرا للرياضة.
– نجيبة جيلالي وزيرة للعلاقات مع البرلمان.
– محمد عبد النور رابحي وزيراً، والياً لولاية الجزائر.
– سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
– بختة سلمة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية.
– كريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم، مكلفة بالمناجم.
-الأمين العام للحكومة يحي بوخاري.