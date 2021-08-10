هذه وضعية الحرائق بقالمة حتى منتصف النهار

تم تسجيل 4 حرائق في ولاية قالمة، أمس الإثنين، بكل من عين الصفراء، وعين الزيتونة، ومشتة الكرابيط، ومشتة قابل الكاف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخل لإخماد هذه الحرائق، كل من الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، ومصالح الغابات لولاية قالمة.

وأضاف البيان، غنه قد تمت السيطرة على حريق مشتة قابل الكاف بلدية النشماية.

وتم تسخير 5 شاحنات حرائق المتوسطة، و4 سيارات حرائق الخفيفة تابعة للرتل المتحر، و35 عون حماية مدنية من مختلف الرتب تحت إشراف مدير الحماية المدنية بالنيابة.