هذه وضعية المترشح للرئاسيات التونسية القابع في السجن

تعرف تونس غدا الأحد الانتخابات الرئاسية الثالثة بعد الثورة والأولى بعد تعديل الدستور، والذي انتقل بتونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

ويتنافس في الإنتخابات الرئاسية التونسية، 3 مترشحين، وهم الرئيس المنتهية ولايته والمترشح لعهدة ثانية قيس سعيد. وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي.

وكذا رئيس حركة عازمون “عياشي زمال” المتواجد في السجن، والتي أبقت الهيئة العليا للإنتخابات على ترشحه. وستكون ورقته الإنتخابية موجودة ضمن المترشحين.

وقال موفد تلفزيون “النهار” إلى تونس، إنّ المترشح “عياشي زمال” الذي يقبع في السجن، ستكون ورقته موجودة غدا جنب المترشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.

وأكد الناطق الرسمي بإسم الهيئة المستقلة للإنتخابات التونسي، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن المترشّح المسجون “العياشي زمال” له نفس الحقوق والواجبات كباقي المترشحين للرئاسيات.

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