هذه آجال المراقبة التقنية للمركبات والعقوبات المترتبة عنها

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول آجال المراقبة التقنية للمركبات.

واوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية للسلامة المرورية أنه يقصد بالمراقبة التقنية للمركبات ” المعاينة التقنية المخصصة للتأكد من حالة صيانة المركبة ومدى قابليتها للسير في الطريق دون خطر”.

وتسمح المراقبة الدورية بشكل دوري بكشف العيوب والاختلالات الموجودة بالسيارة بهدف اصلاح ورفع هذه الاختلالات بعد كل مراقبة.

وتابع المنشور ان الفحص الدوري يكون بحسب نوع المركبة، النشاط الممارس وأول سنة الوضع للسير. وهذا طبقا للمادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 جوان .2003 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفية ممارستها.

مدة لا تتجاوز 6 أشهر

ويكون وكيفية ممارست المراقبة التقنية للسيارات كالأتي: بعد مدة لا تتجاوز 6 أشهر بالنسبة لـ سيارات الأجرة (الطاكسي). ايضا المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات. بالإضافة المركبة المعدة للنقل الصحي. وحتى مركبات النقل الجماعي للأشخاص. وكذا المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.

مدة لا تتجاوز اثني 12 شهرا

أما بعد مدة لا تتجاوز اثني 12 شهرا بالنسبة لـ مركبات التصليح. وكذا المركبات المؤجرة.

مدة لا تتجاوز سنتين

بينما بعد مدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة لـ السيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها. التي وضعت في السير منذ أقل من 4 سنوات عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3.5 طن.

مدة لا تتجاوز اثني 12 شهرا

وبعد مدة لا تتجاوز 12 شهرا بالنسبة لـ السيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها. التي وضعت في السير منذ 4 سنوات فأكثر.عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3.5 طن.

مدة لا تتجاوز سنتين

بعد مدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة لـ المركبات غير تلك المذكورة في النقاط السابقة، التي وضعت في السير منذ أقل من 6 سنوات.

مدة لا تتجاوز 12 شهرا

بعد مدة لا تتجاوز 12 شهرا بالنسبة لـ المركبات غير تلك المذكورة في النقاط السابقة، التي وضعت في السير منذ 6 سنوات فأكثر .

وأشارت ذات المصالح في منشورها انه كلّما تغير المالك وكلّما أعيد ترقيمها. وأيضا كلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن وكلّما تمت مراقبتها مراقبة أولية.

أما بخصوص المخالفات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات

أوضحت ذات المصالح ان عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية تعتبر مخالفة، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية تقدر بــ 3000 دج.

بالإضافة إلى عدم تقديم السائق لشهادة المراقبة التقنية، يمكن لضابط أوعون الشرطة القضائية أن يأمر بتوقيف المركبة طبقا للمادة 289 فقرة 2 والمادة 302 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق.