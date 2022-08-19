هذه آخر حصيلة لحرائق الغابات

نشرت مساء اليوم مصالح الحماية المدنية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك الحالة العامة لحرائق الغابات ليوم الجمعة إلى غاية الساعة الواحدة 13 زوالا.

وأوضحت ذات المصالح أنها لحد الساعة تمكنت من إخماد 7 حرائق على مستوى ولايتين. ويتعلق الامر بكل من ولاية الطارف أين تم السيطرة على 4 حرائق. بينما في ولاية سكيكيدة تم إخماد 3 حرائق.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة من السيطرة وإخماد 72 حريق غابة، أدغال و أحراش. وذلك على مستوى 15 ولاية. موزعة كمايلي:

ولاية الطارف 25 حريق، سوق أهراس 18 حريق، تيبازة 4 حرائق، قالمة 4 حرائق. وايضا ولاية سكيكدة 4 حرائق، تيزي وزو 4 حرائق، وقسنطينة 03 حرائق.