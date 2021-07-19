هذه أهم تدابير الحكومة لمواجهة كورونا

امر الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الإثنين بتدابير إضافية تدخل في إطار إجراءات تسيير جائحة فيروس كورونا. وأيضا نظرا إلى تطور انتشار الوباء والتزايد السريع لعدد الحالات الـمصابة بالعدوى.

وحسب مصالح الوزارة الأولى تم تعديل إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي ويمدد لمدة 10 أيام عبر 24 ولاية.

وسيدخل حيز التنفيذ بداية من بزم غد الثلاثاء 20 ججويلية 2021.

كما يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي بداية من الساعة 23:00 ليلا إلى غاية الساعة 04:00 صباحا.

والولايات الـ 24 المعنية هي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة.

كما مس القرار ولاية جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، تيبازة وعين تموشنت.

بينما القرار إستثنى الولايات الـ 34 الآتية: الشلف، بسكرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، معسكر، البيض.

وكذا ولاية إليزي، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار.

وأيضا ولاية أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

في مجال النشاطات الاجتماعية والإقتصادية:

تعزيز تدابير الوقاية ولاسيما على مستوى:

أسواق بيع السيارات الـمستعملة عبر كامل التراب الوطني.

القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات.

دور الشباب.

الـمراكز الثقافية.

في مجال التجمعات العامة:

يمدد، عبر كامل التراب الوطني، منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان. وغيرها من الأحداث.

تجنب الزيارات الـمنزلية التي تظل عوامل جدية لتفشي العدوى.

كما يجب عليهم الحرص، ولاسيما بمناسبة عيد الأضحى، على:

تقليص الحركة إلى أقصى حد والامتناع عن التنقلات غير اللازمة.

تجنب التجمعات أثناء ذبح الأضاحي والسهر على احترام إجراءات الوقاية وشروط نظافة البيئة.

مواصلة الامتثال للتدابير الـمانعة لانتقال العدوى، من خلال ارتداء القناع الواقي، والتباعد الجسدي ونظافة اليدين.

ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية. لاسيما إقرار أوتعديل أوضبط مواقيت حجر جزئي أوكلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أوحي أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.