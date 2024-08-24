هذه الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 20سا و00 دقيقة.

وأوضحت ذات المديرية أن عدداً من الحرائق اندلعت اليوم، مست الغابات، الأدغال والأحراش عبر 9 ولايات.

ولايـة تيزي وزو

حريق غابة بالمكان المسمى ثمجوط بلدية عين الحمام، فيما لاتزال عملية الحراسة متواصلة.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى القطب المتميز بلدية تيزي وزو، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية سكيكدة

حريق غابة بمنطقة بيازن بلدية عين القشرة، عملية الإخماد متواصلة

ولاية عين الدفلى

حريق غابة بالمكان المسمى عين بلان بلدية حمام ريغة، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية بومرداس

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى كدية العرايس بلدية لقاطة، عملية الإخماد متواصلة

ولاية سوق أهراس

حريق أدغال وأحراش بمشتة الدخلة بلدية مشروحة، لا تزال عملية الإخماد متواصلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى رزقون بلدية مشروحة، تم إخماده نهائيا.

حرائق محاصيل زراعية

ولاية الجزائر

حريق أشجار مثمرة بالقرب من وحدة الحماية المدنية بلدية رويبة، تم إخماده نهائيا.

ولاية سطيف

حريق أشجار مثمرة بقرية اتوبو بلدية حربيل، تم إخماده نهائيا.

ولاية سكيكدة

حريق أشجار مثمرة بقرية اولاد سليمان بلدية أم الطوب، تم إخماده نهائيا.

ولاية المغير

حريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية عين جعدورة بلدية سيدي عمران، تم إخماده نهائيا.