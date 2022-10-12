هذه الطرق مقطوعة بسبب الإضطرابات الجوية

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتهاعلى الفيسبوك طريقي الطرق المقطوعة بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة. حيث تسبب إرتفاع منسوب المياه في غلق العديد من الطرقات. بالإضافة إلى عرقلة حركة سير المركبات.

وأوضحت ذات المصالح في منشورها ان الإضطرابات الجوية الأخيرة تسببت في غلق عدد من الطرقات بثلاثق ولايات وهي أولاد جلال، الجلفة، وتيارت

أولاد جلال:

الطريق الولائي رقم 60ب في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد بسبب إرتفاع منسوب المياه .

الجلفة:

الطريق الوطني رقم 01 أ الرابط بين ولايتي الاغواط والجلفة بالضبط على مستوى قرية الويبد بلدية الشارف بسبب إرتفاع منسوب المياه .

تيارت:

الطريق الوطني رقم 90 الرابط بين بلديتي مدريسة والسوقر بالمكان المسمى عين أمالخير بلدية مدريسة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين بلديتي عين الذهب والسوقر على مستوى بلدية النعيمة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي عين كرمس والرصفة بالضبط بالمكان المسمى توارس بلدية عين كرمس بسبب إرتفاع منسوب المياه .

الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين بلديتي عين بوشقيف وعين الدزاريت على مستوى بلدية عين بوشقيف بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين بلديتي السوقر وتوسنينة بالمكان المسمى عيون البرانيس بلدية توسنينة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي عين الدزاريت وسي عيد الغاني على مستوى بلدية عين الدزاريت بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الولائي رقم 77 أ الرابط بين بلديتي سرغين والخميس بالضبط بالمكان المسمى وادالطويل بلدية سرغين بسبب إرتفاع منسوب المياه .

الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلديتي الناظورة وعين الدزاريت بسبب إرتفاع منسوب المياه .

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

كما تنصح مصالح الدرك مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر مع مضاعفة مسافة الأمان الى الأمام. مع باقي المركبات وكذلك عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.