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هذه القائمة الأولية للوكالات السياحية المؤهلة لتنظيم عملية الحج

بقلم م. فيصل
هذه القائمة الأولية للوكالات السياحية المؤهلة لتنظيم عملية الحج
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أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم عن القائمة الاولية لوكالات السياجية و الاسفار المؤهلة للمشاركة في عملية تنظيم عملية الحج لموسم 1445ه/ 2024م.

وأوضح الديوان أنه وبمقتضى القرار 260 المؤرخ في 10 اكتوبر 2023 والصادر عن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة  والمتضمن تشكيبل لجنة إنتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار المرشحة للمشاركة في عملية تنظيم عملية الحج لموسم 1445ه/ 2024م.

وبناءً على محضرهذه اللجنة تم الإعلان عن القائمة الاولية لوكالات السياجية و الاسفار المؤهلة لتنظيم العملية

وجاءت القائمة كمايلي:

رابط دائم : https://nhar.tv/vQvb2
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