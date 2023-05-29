هذه المواد ممنوعة على الحجاج نقلها داخل الطائرة

حدّدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في منشور لها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك وزن الأمتعة المسموح بها وكذا المواد الممنوعة على الحجاج داخل الطائرة.

وأوضحت الجوية الجزائرية في ذات البيان ان وزن الحقائب التي يأخذها أويجلبها الحجاج معهم على متن الطائرات محدد ولا يمكن تجاوزه.

وحسب شركة air algerie تم تحديد وزن حقائب الحجاج بـ 65 كلغ مقسم بحقيبتين تزن كل واحد منهما 23 كلغ. وكذا حقيقة يد بوزن 10 كلغ. مع السماح للحجاج بعبوة ماء زمزم من حجم 5 لترات.

وانهت الجوية الجزائرية علم للحجاج الميامين ان نقل المواد سريعة الالتهاب والخطرة كقارورات الغاز والزيوت والأشياء القاطعة كالسكاكين ممنوع داخل الطائرة. ويدخل هذا الإجراء في إطار الاحتياطات الامنية.