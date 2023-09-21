هذه تفاصيل إحتساب فترة الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للموظفين والمتقاعدين

تضمن العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية صدور قرار وزاري مشترك لاحتساب فترة الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للموظفين والمتقاعدين.

ووفقا لهذا القرار المشترك بين كل الوزارة الأولى ممثلة بالوظيفة العمومية، وزارة الدفاع الوطني، وزاة العمل والضمان الإجتماعي، والمالية، المؤرخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 أوت سنة 2023، يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الــوطـنـية والاســتبـقـاء إلى ما بـعد المدة القـانونية للخـدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.

وتضمن القرار ان الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها.

وجاء في هذا القرار ان تثبت الفترات لدى الهيئة المستخدمة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، ولدى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد بعنوان التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

بالإضافة إلى تثبيت، فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة لدى الهيئة المستخدمة في مجال العطل المدفوعة الأجر والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية.

كما تثبت الفترات من هذا القرار، فقط، بعنوان التوظيف، لدى الهيئة المستخدمة، بالنسبة للمستفيدين من معاش عسكري. ويكون تثبيت الفترات، حالة بحالة، بناء على طلب من المعني به.

وأضاف القرار يتم ثتبيت الفترات بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية

ونص القرار على ثتبيت الفترات بعنوان التقاعد حيث تحسب الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتؤخذ في الحسبان من أجل تأسيس الحق و/أوفي تصفية معاش التقاعد.

تثبيت الفترات في مجال الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية ويتم تــثــبـيـت فــتــرات إعــادة الاســتــدعــاء في إطـــار التعبئة في مجال الحق في الحماية الاجتماعية لدى الهيئة المستخدمة، مقابل تحويل الاشتراكات المستحقة بعنوان الــتــأمــين عــن الــبــطــالــة، بالــنــســبة المحــددة طــبــقــا للــتــنــظــيــم المعمول به.

ويدفع صندوق التقاعدات العسكرية إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المعني، مبلغ الاشتراكات بعنوان التأمين عن البطالة و/أوالمساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء.

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