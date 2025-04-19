هذه تفاصيل حريق بأدغال وأحراش وسط غابة مداغب بوهران

تدخلت وحدات الحماية المدنية العملية على مستوى غابة مداغ بلدية عين الكرمة دائرة بوتليليس من أجل حادث تمثل في نشوب حريق بأدغال وأحراش وسط الغابة.

مباشرة بعد تلقيهم لنداء النجدة توجهت الإسعافات إلى عين المكان أين تم بفضل التدخل السريع والفعال مع مهنية وإحترافية أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب إخماد الحريق مع منع إنتشاره إلى باقي الغابة والأماكن المجاورة لها من دون تسجيل أية خسائر بشرية والحمد لله.

تم تسخير إمكانيات جد هائلة تمثلت في 15 شاحنة تدخل بمختلف الأنواع + 02 سياراة إسعاف بالإضافة إلى 120 عون تدخل بمختلف الرتب تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية العقيد سويكي محفوظ