هذه حلول الحكومة لفك الإختناق المروري في العاصمة

درسن الحكومة في إجتماعها اليوم إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة الـعمومية. وكذا عملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان.

وخلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان قدّم كمال ناصري عرضا حول العملية الـمتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل. وأيضا إنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى المشروعان يندرجان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة.

والهدف منه امتصاص جزء من الحركة الـمرورية على الطريق الدائري الجنوبي. أين يشهد معدل ​​حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم.