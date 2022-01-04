هذه خطة الوزارة لتغطية إحتياجات السوق الوطنية من اللحوم في رمضان

أكد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية على إجبارية القيام بعملية اعتماد الماشية المستوردة وكذا تأمينها. وأيضا المراقبة الصارمة من طرف المصالح البيطرية التي ستسهر على احترام دفتر الشروط. كما شدد الوزير على ضرورة تتبع مسار الماشية والمعايير المتعلقة بمجال تربية الحيوانات من حيث قدرات الإنتاج.

وناقش الوزير خلال ترأسه إجتماعا مع المتعاملين المختصين في استيراد أبقار الحلوب والعجول الموجهة للتسمين لإنتاج اللحوم الحمراء الإجراءات الجديدة المتعلقة بإستيرادها. حيث سيتم وضع جهاز مرافقة خاص بالعجلات الصغيرة المستوردة والتي تتراوح عمرها ما بين 12 و18 شهرا.

الامر الذي سيساهم في إعادة إحياء نشاط المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي ومضاعفة عدد المشاتل الخاصة بتربية أبقار الحلوب.

وحسب بيان الوزارة انه في ذات الإجتماع تم دراسة الشروط والإجراءات الواردة في دفتر الشروط الجديد الذي سينظم هذا النشاط. خاصة من حيث احترام التدابير الخاصة بالصحية الحيوانية وتلك المتعلقة بتربية الحيوانات.

الإجتماع كان فرصة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بإستيراد عجول التسمين تحضيرا لشهر رمضان المقبل من اجل تلبية احتياجات السوق الوطنية.

وخلال هذا الاجتماع عرض المتعاملين المختصين في استيراد أبقار استراتجية الجديدة للقطاع الخاصة بتطوير شعبتي اللحوم الحمراء وإنتاج الحليب. وهذا من اجل تغطية احتياجات السوق وخلق قيمة مضافة لفائدة الاقتصاد الوطني. وكذا تقليص فاتورة الاستيراد.

اما فيما يخص استيراد الأبقار الموجهة لإنتاج الحليب، تم مناقشة الإجراءات التي تضمنها دفتر الشروط الجديد الخاص بنشاط استيراد الأبقار الحلوب. والذي سيستأنف خلال الشهر الجاري بعدما تم تعليقه لمدة أشهر بسبب تفشي جائحة كرونا.