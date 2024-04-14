هذه رزنامة حركة التنقل للأساتذة بعنوان السنة الدراسية 2024-2025

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن رزنامة الإجراءات العملياتية المتعلقة بحركة التنقل السنوية للأساتذة بعنوان السنة الدراسية 2025/2024.

ووفقا للرزنامة التي نشرتها وزارة التربية، فإنه بإمكان الأساتذة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية الاطلاع على ورود أسمائهم ضمن قائمة المعنيين بالمشاركة عبر الفضاء الخاص بهم من 15 إلى 18 أفريل الجاري.

كما يتعين على المعنيين التصريح بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية السنوية وحجز معلوماتهم الشخصية والشهادات المحصل عليها ورفع الوثائق الثبوتية الخاصة بها عبر فضاء الأستاذ من 16 إلى 25 أفريل الجاري.

فيما سيتمكن الأساتذة من الاطلاع على قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور واختيار المؤسسات المرغوب فيها عبر الفضاء الخاص بهم من 2 إلى 11 ماي.

وبإمكان الأساتذة الاطلاع على سلم تنقيطهم (مقياس الحركة) الخاص بالحركة عبر الفضاء الخاص بهم من 9 إلى 13 ماي .

أما بخصوص النتائج النهائية للحركة التنقلية، فإنه بإمكان الاساتدة الاطلاع ىعليها عبر الفضاء المخصص لهم من 27 ماي إلى 2 جوان.

هذا وسيتم اختيار الأساتذة الذين لم يتحصلوا على إحدى المناصب المرغوب فيها للمؤسسات التعليمية التي تبقت بها مناصب شاغرة بعد إجراء الحركة مابين 20 إلى 24 جوان، في حين استلام نسخ من مقررات التعيين أو التثبيت أو النقل، حسب الحالة تكون من 16 جوان إلى 3 جويلية.