هذه غرامات إنعدام الأضواء والإشارات في المركبات 

أفاد منشور لمصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. بخصوص أضواء وإشارات المركبات.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية أن مراقبة أضواء السيارات أمر ضروري ويترثب عليه مخالفات.

ويعاقب القانون على هذه المخالفات عليها بغرامة جزافية حسب نوع المخالفة وهي:

عدم صلاحية أضواء السير إلى الخلف يعاقب عليها القانون بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دينار وفقا للمادة 66/أ-6 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم.

كما يعاقب القانون على إنعدام هذه الأضواء، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دينار حسب المادة 66/د-19 من القانون 01-14 المعدل والمتمم.

بالإضافة إلى عدم صلاحية جهاز إنارة لوحة ترقيم المركبات: نفس العقوبة السابقة بغرامة جزافية 2000 دينار. وأيضا إنعدام جهاز الانارة للوحة الترقيم يعاقب عليه بغرامة جزافية 5000 دينار مع امكانية توقيف المركبة.

ويعاقب عدم صلاحية إشارات الكبح لكل مركبة أو مقطورة بغرامة جزافية 2000 دينار.

وفي حال إنعدام إشارات الكبح لكل مركبة أومقطورة يعاقب عليه بغرامة جزافية 5000 دينار مع امكانية توقيف المركبة. كما ان عدم صلاحية أضواء دليل تغيير الاتجاه لكل مركبة أو مقطورة بغرامة جزافية 2000 دينار .

أما إذا إنعدمت أضواء دليل تغيير الاتجاه لكل مركبة أو مقطورة فيعاقب عليه بغرامة جزافية 5000 دينار.

وانعدام الأجهزة العاكسة للضوء الأحمر نحو الخلف فغرامته 2000 دينار. وكذا إنعدام الأجهزة العاكسة للضوء الأحمر نحو الخلف غرامة جزافية 5000 دينار.