هذه مخلفات التقلبات الجوية عبر 7 ولايات

نشرت المديرية العام للحماية المدنية اليوم الخميس الحالة العامة عبر الولايات على إثر التقلبات الجوية .

وأضحت ذات المديرية في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك ان الحالة العامة عبر الولايات على إثر التقلبات الجوية إلى غاية الساعة السادسة مساءً.

وأضاف البيان أن عدد من الطرقات والحواث تسببت فيها التقلبات الجوية عبر 7 ولايات وبتعلق الامر بكل من:

ولاية تيزي وزو

بلدية ابودرارن: الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلدية ابودرارن و تيزي وزو دائرة مشدالة ولاية لبويرة مقطوع بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الوطني رقم 33 بالمكان المسمى فج تيزي نكولال مقطوع بسبب تراكم الثلوج.

بلدية إفرحونن: الطريق الوطني رقم 15 بالمكان المسمى فج تيروردة مقطوع بسبب تراكم الثلوج.

بلدية اليلتين: الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين دائرة إفرحونن و أقبو ولاية بجاية مقطوع بسبب تراكم الثلوج

بلدية بونوح: الطريق البلدي الرابط بين بلدية بونوح و ولاية البويرة مقطوع بسبب تراكم الثلوج.

بلدية أيت يحي موسى: الطريق الوطني رقم 25 مغلق بسبب تراكم مياه الأمطار.

بلدية تيرمتين: الطريق الوطني رقم 128 مقطوع بسبب الاوحال.

ولاية البويرة

بلدية الأسنام: الطريق الوطني رقم 33 مغلق بالمكان المسمى اسول/تيكجدة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بلدية اغبلو: إنقاذ شخص محصور داخل سيارة بالمكان المسمى فج تيروردة. وكذا

البحث عن شخص مفقود بالمكان المسمى كيندة قرية تيروردة.

بلدية الصهاريج: الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى المكان المسمى تيزي نكولال مقطوع بسبب تراكم الثلوج.

ولاية بجاية

بلدية بجاية: اجلاء 11 شخص من منزل بالطريق الوطني رقم 24 بالمكان المسمى واد الساكت بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

بلدية شلاطة: الطريق الوطني رقم 26أ على مستوى قمة شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بلدية واد غير: إنقاذ و إجلاء عائلة متكونة من خمسة أشخاص محاصرين بسبب إرتفاع منسوب المياه بالمكان المسمى تامدة.

ولاية ميلة

بلدية تسدان حادة: إنقاذ شخص عالقة بسيارته بالمكان المسمى أم الربعة.

بلدية وادي العثمانية: انقاذ شخص عالق داخل شاحنة بالطريق الوطني رقم 5أ.

ولاية سكيكدة

بلدية سكيكدة: امتصاص مياه الامطار بحي مرج الديب وحي 20 اوت 1955 ارتفاع منسوب مياه وادي ماجن و وادي كندي.

بلدية سيدي مزغيش: ارتفاع منسوب مياه واد سيدي الكبير.

بلدية المرسى: ارتفاع منسوب مياه وادي الصفصاف.

ولاية جيجل

بلدية الميلية: عمليه انقاذ 10 اشخاص محاصرين في وادي الكبير جراء ارتفاع منسوب مياه الوادي الكبير.

ولاية سطيف

بلدية بوعنداس: انهيار تربة جراء ارتفاع منسوب مياه الواد مما هدد بسقوط جدار منزل تم اخلاء المنزل.