هذه نسب المشاركة ببعض الولايات في الإنتخابات المحلية إلى غاية الساعة الخامسة

أعلنت بعض المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة ببعض الولايات عن نسب التصويت الأولية للإنتخابات المحلية والولائية. وهذا تحسبا لاختيار ممثليهم في البلديات والولايات إلى غاية الساعة الخامسة .

وبلغت النسب الأولية للتصويت إلى غاية الساعة الخامسة مساءا كمايلي:

ولاية خنشلة: بلغت نسبة التصويت في المجالس البلدية 37% بالمائة أما بالنسبة إلى المجلس الولائي بلغت 35,92% بالمائة

ولاية مستغانم: نسبة المشاركة بلغت 22.35 بمستغانم على الساعة الخامسة.

ولاية عين الدفلى: بلغت نسبة التصويت في المجالس البلدية 37% بالمائة. أما بالنسبة إلى المجلس الولائي بلغت 35,92% بالمائة