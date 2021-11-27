هذه نسب المشاركة ببعض الولايات في الإنتخابات المحلية إلى غاية الساعة الخامسة
بقلم مراسلون/ م .فيصل
أعلنت بعض المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة ببعض الولايات عن نسب التصويت الأولية للإنتخابات المحلية والولائية. وهذا تحسبا لاختيار ممثليهم في البلديات والولايات إلى غاية الساعة الخامسة .
وبلغت النسب الأولية للتصويت إلى غاية الساعة الخامسة مساءا كمايلي:
ولاية خنشلة: بلغت نسبة التصويت في المجالس البلدية 37% بالمائة أما بالنسبة إلى المجلس الولائي بلغت 35,92% بالمائة
ولاية مستغانم: نسبة المشاركة بلغت 22.35 بمستغانم على الساعة الخامسة.
ولاية عين الدفلى: بلغت نسبة التصويت في المجالس البلدية 37% بالمائة. أما بالنسبة إلى المجلس الولائي بلغت 35,92% بالمائة
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