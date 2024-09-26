هذه هي روابط التطبيقات الرسمية لبريد الجزائر 

أصدرت مؤسسة “بريد الجزائر” بيانا هاما لزبائنها حول محاولات الاحتيال عبر الإنترنت والصفحات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعت مؤسسة بريد الجزائر عبر حسابها على فيسبوك زبائنها إلى عدم النقر على الروابط والصفحات المشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، المنتحلة لصفة المؤسسة.

كما تأكد أن التطبيقات الرسمية الوحيدة لبريد الجزائر هي : تطبيق بريدي موب وECCP.

رابط تطبيق بريدي موب:

https://play.google.com/store/apps/details.

رابط ECCP:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp.