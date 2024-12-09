هذه أسعار صرف الأورو والدولار مقابل الدينار في بنك الجزائر

يتساءل العديد من المواطنين الجزائريين عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري على مستوى بنك الجزائر.

ويأتي هذا بعد أن تقرر خلال احتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة.

وتقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين، و300 أورو للقُصّر مرة واحدة في السنة. على أن يدخل هذا القرار حيز الخدمة بدءاً من جانفي 2025.

كما تقرر أيضا رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري.

تعرّف على سعر الأورو والدولار في البنك

أظهرت الأسعار الرسمية لبنك الجزائر، اليوم الاثنين، أن سعر الأورو مقابل الدينار الجزائري بلغ 147,02 دينار للبيع و138,55 للشراء.

ومن جهتها، يتم شراء العملة الأمريكية “الدولار” في بنك الجزائر بسعر 131,47 دينارًا جزائريًا، وبيعه بسعر 139,49 دينارًا جزائريًا.

وفي المقابل، يتم شراء الجنيه الإسترليني مقابل 167,39 دينار جزائري. ومقابل 177,67 دينار جزائري للبيع .