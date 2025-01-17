هذه الطرق مغلقة بسبب الثلوج والأمطار عبر 9 ولايات 

حذرت قيادة الدرك الوطني مستعملي المركبات من الطرقات المغلقة وصعبة السير بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه إلى غاية 22سا.

وأوضحت الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك أن عدداً من الطرقان مغلقة عبر 9 ولايات.

الطرق المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

البويرة

الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام واكوكار بلدية بشلول .

الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج.

الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية #أغبالو.

تيزي وزو

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان .

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية ، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن/تيزي وزو .

سوق أهراس

الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي سوق أهراس والطارف بالضبط على مستوى مشتتي بوشهدة والسبعة بلدية أولاد ادريس .

الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولاية سوق أهراس والحدود التونسية بالضبط على مستوى مشتتة فج العمد بلدية أولاد ادريس .

الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي سوق أهراس وقالمة بالضبط على مستوى مشتة سطحة أولاد زعبوب بلدية سدراتة .

الطريق الولائي رقم 04 الرابط بين بلديتي مداوروش وتيفاش بالضبط على مستوى منطقتي فيض حدودة بلدية تيفاش ومشتة السطحة بلدية مداوروش .

تبسة

الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي تبسة وسوق أهراس بالضبط على مستوى فج قوراي بلدية الكويف ومشتة زيات بلدية عين الزرقاء.

الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي تبسة وخنشلة بالضبط على مستوى فج القعقاع بلدية بئر مقدم.

قالمة

الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين بلديتي عين العربي وقالمة بالضبط على مستوى بلدية عين العربي.

الطريق الولائي رقم 162 بالضبط على مستوى منطقة عين الصفراء

بلدية بن جراح.

خنشلة

الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة بالضبط على مستوى جيال شلية بلدية بوحمامة.

الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين ولايتي خنشلة وأم البواقي بالضبط على مستوى فج محمد بلدية عين الطويلة.

باتنة

الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة بالضبط على مستوى تيزوقاغين بلدية إشمول.

الطرق المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

سكيكدة

الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة بالضبط على مستوى واد القهدي بلدية بني بشير.

الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة بالضبط على مستوى بلدية المرسى .

الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي العربي بن مهيدي وفلفلة بالضبط على مستوى بلدية العربي بن مهيدي.

الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين بلديتي القل وواد الزهور بالضبط على مستوى بلدية أولاد عطية، بسبب إنجراف التربة.

عنابة

الطريق الولائي رقم 57 الرابط بالضبط على مستوى واد بشطوط بلدية شطايبي.