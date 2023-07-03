هذه الطرق مغلقة غدا بالعاصمة

أصدرت ولاية الجزائر بيانا بخصوص تنظيم إحتفالات الذكرى الـ 61 لعيد الإستقلال والمصادفة ليوم 05 جويبية من كل سنة.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر سيتم الغلق المؤقت للطريق، غدا الثلاثاء 04 جويلية 2023، بداية من الساعة الثانية (14:00 ســا) زوالا، إلى غاية الساعة السادسة والنصف (18:30 ســا) مساء.

وقفا لذات القرار فإن الطرق التي سيتم غلقها مؤقتا هي: من ساحة الشهداء إلى غاية نهاية شارع عسلة حسين. وايضا ومن حديقة صوفيا إلى غاية نهاية شارع زيغود يوسف

ولهذا يضيف البيان برجى من المواطنين إسنعمال وسائل النقل العمومية لتفادي الإزدحام .كما تعتذر مصالح الولاية عن الإزعاج الذي يسببه هذا الغلق المؤقت.