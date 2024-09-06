هذه القائمة الأولية للوكالات السياحة المعنية بتنظيم حج 2025

كشف الديوان الوطني للحج، عن القائمة الأولية للوكالات السياحية مؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 1446هـ/2025م.

وأوضح الديوان في بيان له أنه “بمقتضى القرار رقم 243 المؤرخ في الـ1 سبتمبر 2024, الصادر عن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة والمتضمن تشكيل لجنة انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار المترشحة للمشاركة تنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/2025م, وبناء على عمل محضر اللجنة المؤرخ في الـ4 سبتمبر 2024, فان الديوان يعلن عن قائمة أولية تضم 50 وكالة مؤهلة لتنظيم موسم الحج المقبل”.

وأضاف البيان أن “الأمر يتعلق بمتعاملين وطنيين هما الديوان الوطني الجزائري للسياحة ووكالة سياحة وأسفار الجزائر إلى جانب 48 وكالة أخرى خاصة”.

وأشار البيان أنه بإمكان الوكالات المترشحة التي لم يتم انتقائها, “تقديم طعن كتابي في النتائج إلى غاية منتصف نهار يوم الاثنين الـ9 سبتمبر”.